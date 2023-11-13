Украинские штурмовики попали в окружение врага и отбивались 60 часов 1 13.11.2023, 17:20

6,982

Боец ВСУ рассказал о том страшном бое и полученном опыте.

Младший сержант 3-й ОШБр ВСУ с позывным «Саймон» до войны с российскими оккупантами был спортсменом, участником молодежно-националистических организаций, а сейчас уничтожает врага на самых горячих направлениях. Во время своего первого штурма атлет-пулеметчик вместе с побратимами попал в кольцо противника и оказался единственным, кому удалось выбраться живым.

Для проекта «Эпизоды войны» украинский боец рассказал о том страшном штурме и полученном опыте.

«Однажды мы залетели в посадку, которая, по разведданным, была чистой. Но после нескольких часов боя мы поняли, что попали в кольцо с обеих сторон. Отбивали накаты и подавляли огнем врага почти 60 часов, с перекурами на сон, конечно. После чего из нашей файергруппы из пяти человек вернулся только я один», – вспомнил «Саймон».

Спортсмен признался, что тот штурм ему запомнился как никакой другой: «Это был мой первый штурм, и я получил шквал эмоций, как хороших, так и плохих. А самое главное – это опыт, который я взял для себя как для молодого бойца».

Для того чтобы приблизить победу над Россией, по мнению «Саймона», Украине необходима грамотная мобилизация и смена ценностей: «Каждый боеспособный мужчина, которого ничего не держит, должен защищать страну, когда на его землю пришел вооруженный враг».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».