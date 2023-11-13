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В ближайшее время на дорогах Беларуси будет скользко

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  • 13.11.2023, 17:23
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В ближайшее время на дорогах Беларуси будет скользко

Водителям на заметку.

В понедельник в Беларуси — сильный ветер, а во вторник ночью и утром — местами гололедица. Объявлен желтый уровень опасности, сообщает Белгидромет.

«13 ноября (понедельник) местами по стране ожидается усиление ветра порывами 15−18 м/с. В ночные и утренние часы 14 ноября (вторник) на отдельных участках дорог Беларуси ожидается гололедица», — говорится в предупреждении.

Напомним, на этой неделе в Беларуси похолодает и начнется неустойчивая погода: дождь все чаще станет чередоваться с мокрым снегом.

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