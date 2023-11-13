Сын президента Израиля воюет в секторе Газа 13.11.2023, 17:33

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Об этом сегодня рассказала супруга президентa.

Сын президента Израиля Ицхака Герцога был призван в армию и воюет в секторе Газа. Об этом сегодня, 13 ноября, рассказала супруга президентa Михаль Герцог, пишут «Детали».

У супружеской пары – трое сыновей: Ноам, Матан и Рои. Михаль не уточнила, кто именно из них находится в Газе.

«Я думаю, для всех матерей ситуация тяжелая, многие мамы переживают и за своих маленьких, и за больших детей», — сказала Михаль Герцог.

С начала войны президент и его жена встречаются с семьями погибших и раненых в войне с ХАМАСом.

«В основном мы слушаем и обнимаем семьи погибших, — сказала Михаль.

Супруги также встречаются с родными заложников.

«Это непростые разговоры, я просто не могу представить себя на месте любой из этих семей. Но ты должен давать им чувство, что о них не забыли, о них помнят. Это месседж, который мы доносим каждый раз, — рассказала Михаль. — Их освобождение на самом деле – среди главных приоритетов государства сейчас. Это важная часть [будущей] картины победы. Мы должны увидеть их живыми дома.

Она добавила, что среди этой скорби есть и скупые радости военного времени.

«Нет почти ничего более радостного, чем видеть семью, с которой ты познакомился, когда сын три недели назад находился в реанимации, а сейчас он стоит на ногах и проходит реабилитацию. Это маленькая радость среди всей огромной печали и боли», — поделилась супруга президента.

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