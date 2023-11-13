Спикер Сейма Литвы призвала Папу Франциска поддержать белорусских политзаключенных 13.11.2023, 17:37

Также она призвала понтифика избегать неточностей и двусмысленностей.

Спикер Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен во время личной аудиенции 13 ноября призвала Папу Римского Франциска поддержать белорусских политзаключенных. Об этом она рассказала в своем Facebook.

Политик отметила, что главной темой разговоров стали «усилия по оказанию помощи страдающему украинскому народу и оказанию помощи беженцам от войны в Украине». В частности, Виктория Чмилите-Нильсен поблагодарила понтифика за усилия по установлению мира, но подчеркнула, что «мир должен быть справедливым».

Также она призвала Папу Римского избегать неточностей и двусмысленностей, так как «Россия способна использовать каждое нечеткое или двусмысленное слово для оправдания своей агрессии».

Затронула политик и влияние слов понтифика «на народы, стремящиеся к свободе и защищающие демократию».

«Сегодня украинцы и политзаключенные в Беларуси остро нуждаются в этих словах и в поддержке», – заявила Чмилите-Нильсен.

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