В Сети появились кадры первых полетов украинских пилотов на F-16 в Румынии 13.11.2023, 17:46

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Фото: Charter97.org

Oсновная роль истребителей F - 16 в Украине будет заключаться в усилении ПВО.

В Румынии на военно-воздушной базе Фетешти, что в 150 километрах восточнее столицы страны Бухареста, открывается европейский учебный центр F-16. Tам украинские пилоты будут проходить обучение на истребителях F-16.

Об этом в понедельник, 13 ноября, объявили Министр обороны Румынии Анджей Тильвар и его нидерландский коллега Кайса Оллонгрен.

Предусмотрено, что Нидерланды предоставят от 12 до 18 самолетов F-16 для осуществления тренировок украинских и румынских пилотов. Одним из важных условий соглашения является предоставление компанией Lockheed, производителем F-16, инструкторов и технического персонала для обеспечения учебных программ.

Указано, что подготовка пилотов может занять около полугода. Кроме того, Нидерланды обещали передать Украине 42 истребителя F-16, хотя не все из них будут выделены на нужды ВСУ, ведь часть самолетов будет использоваться для обучения.

Помимо Нидерландов, самолеты также обещали поставлять Дания (19 единиц), Норвегия (до 10) и Бельгия (начиная с 2025 года, количество самолетов пока не раскрыто). По оптимистичному сценарию, Украина ожидает получить первые F-16 уже в первой половине 2024 года.

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