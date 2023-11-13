В 20 километрах от Минска выставили участки дешевле $7 тысяч 2 13.11.2023, 17:55

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Что о них известно?

Рядом со Смолевичами, на расстоянии до 20 км от Минска, на аукцион выставили два участка. Начальная стоимость — меньше 7 тысяч долларов. Realt посмотрел, что за они и какие коммуникации к ним подведены.

Первый находится в деревне Лужки. Она расположена рядом со съездом с новой бетонки на Смолевичи. Здесь на торги выставили участок правильной формы в 12 соток. Имеется возможность подключения электроснабжения и водоснабжения. Начальная стоимость — 20 000 рублей.

Второй — в Малом Залужье. Здесь площадь участка 11,5 сотки. Он треугольной формы, находится на Центральной улице. Начальная стоимость — 20 000 рублей. Из коммуникаций здесь только электричество.

Победитель оплачивает расходы по организации и проведению аукциона: лот № 1 — 1777,1 рублей, лот № 2 — 176,75 рублей.

Аукцион состоится 29 ноября 2023 года в 15.00 по адресу: Смолевичский район, Слобода, улица Красногвардейская, 27, в зале заседаний Озерицко-Слободского сельисполкома.

Прием документов — до 23 ноября.

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