Интересная история выходит
- Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
- 13.11.2023, 18:03
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Осадочек в Кремле точно останется.
Интересная новость о якобы отступлении российских войск на херсонском направлении была опубликована ТАСС и РИА. Потом удалена, как «фейковая».
Такое бывает. Вот, например, перед началом петербургского экономического форума в 2013 году РИА выдало новость об увольнении тогдашнего главы РЖД Владимира Якунина, по мотивам релиза, полученного с фейкового почтового адреса. Очень скоро после этого уволили главу агентства Светлану Миронюк.
Сейчас другие времена и Дмитрию Киселеву с Андреем Кондрашовым врядли что-то угрожает. Но осадочек в Кремле от этой истории точно останется.
Телеграм-канал «Занимательная конспирология»