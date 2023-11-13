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Интересная история выходит

  • Телеграм-канал «Занимательная конспирология»
  • 13.11.2023, 18:03
  • 3,814
Интересная история выходит

Осадочек в Кремле точно останется.

Интересная новость о якобы отступлении российских войск на херсонском направлении была опубликована ТАСС и РИА. Потом удалена, как «фейковая».

Такое бывает. Вот, например, перед началом петербургского экономического форума в 2013 году РИА выдало новость об увольнении тогдашнего главы РЖД Владимира Якунина, по мотивам релиза, полученного с фейкового почтового адреса. Очень скоро после этого уволили главу агентства Светлану Миронюк.

Сейчас другие времена и Дмитрию Киселеву с Андреем Кондрашовым врядли что-то угрожает. Но осадочек в Кремле от этой истории точно останется. 

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