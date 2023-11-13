Вступил в силу закон о взаимном признании штрафов в Беларуси и РФ 13.11.2023, 18:14

Как он будет реализован?

2 ноября российский правитель Путин подписал закон о ратификации соглашения с Беларусью о взаимном признании и исполнении решений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения. Сегодня, 13 ноября, он вступил в силу.

Как ранее пояснял министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков, действует норма следующим образом. Если гражданин Беларуси совершает административное правонарушение на территории РФ, в Беларусь направляется решение о привлечении к административной ответственности либо административный протокол. На территории Беларуси гражданина привлекают к административной ответственности по закону Беларуси.

То же самое происходит и с гражданами России, напоминает av.by.

Если россиянин, имеющий вид на жительство в Беларуси, совершает административное правонарушение в области дорожной безопасности, то он ответит по белорусским законам, в РФ информация направляться не будет.

Запрос о взыскании штрафа поступает в другую страну после истечения срока добровольной уплаты в государстве, где произошло нарушение (но не позднее чем через шесть месяцев с этого момента). Документ касается и фиксации правонарушений дорожными камерами, в том числе по автомобилям юридических лиц.

Уплаты или взыскание штрафов производятся в национальной валюте страны, в которой исполняется решение. За основу берётся курс центрального банка данной страны на дату направления запроса. Доходы от штрафов по таким делам будут поступать государству, где проживает нарушитель.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».