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У ВСУ наконец-то появились возможности разрушить Крымский мост: эксперт раскрыл подробности

  • 13.11.2023, 18:41
У ВСУ наконец-то появились возможности разрушить Крымский мост: эксперт раскрыл подробности

Для поражения моста необходимо одно условие.

ВСУ способны имеющимся вооружением разрушить Крымский мост, подтвердил в интервью «Главреду» военный эксперт, журналист и спикер Генерального штаба ВСУ в 2014-2017 гг. Владислав Селезнев.

Селезнев в этом контексте вернулся к случаю поражения ракетами SCALP / Storm Shadow российского «Аскольда», находившегося на территории завода «Залив» в Керчи.

«Дело в том, что на одной широте с заводом находятся сооружения Керченского моста.Если украинская авиация способна запускать SCALP на такое расстояние и способна разрушить часть инфраструктуры завода «Залив» и «Аскольд», соответственно, мы имеем технические возможности и для поражения Керченского моста», - объяснил Селезнев.

При этом для разрушения Крымского моста необходима массированная ракетная атака, потому что враг имеет мощную сеть ПВО.

«Ну и, конечно, нужны те же ракеты. Имеем ли мы достаточное количество таких ракет-неизвестно», - добавил Селезнев.

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