Вы даже не подозревали: какие продукты нельзя разогревать в микроволновке 4 13.11.2023, 18:49

7,104

В списке — перцы и томаты целиком.

Микроволновка - незаменимая кухонная помощница, которая позволяет быстро подогревать и приготовлять разнообразные блюда. Однако, есть определенные продукты, которые не рекомендуется разогревать в микроволновке, пишет «Главред».

Давайте разберемся, что не следует класть в микроволновку и почему.

Какие продукты нельзя разогревать в микроволновке?

Яйца в скорлупе: Разогрев яиц в их скорлупе в микроволновой печи может привести к взрыву, так как пара внутри яйца не сможет выбраться. Чтобы избежать этого, перед разогревом следует аккуратно разбить яйцо и перемешать его.

Замороженные ягоды: Микроволновка может неравномерно разогревать замороженные ягоды, что может привести к образованию горячих пятен и ожогам. Лучше размораживать ягоды в обычной комнатной температуре.

Перцы и томаты целиком: Овощи с плотной кожурой, такие как перцы и томаты, могут взорваться при нагреве, так как пар не сможет выйти изнутри. Рекомендуется делать надрезы или отверстия в них перед разогревом.

Молочные продукты с высоким содержанием жира: Молоко и сливки с высоким содержанием жира могут перегреться и выкипеть, что может привести к брызгам и разливам. При разогреве следует быть осторожным и использовать низкую мощность.

Что не нужно класть в микроволновку?

Металлические предметы: Металл может вызвать искры и повреждение микроволновой печи. Никогда не ставьте металлические контейнеры, посуду с металлической отделкой или фольгу в микроволновку.

Пластик, не предназначенный для микроволновки: Некоторые виды пластика могут расплавиться или выделять вредные химические вещества при нагреве. Пользуйтесь только пластиковой посудой и контейнерами, которые имеют метку «Микроволновка».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».