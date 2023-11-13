БелЖД запускает новогодний поезд с экскурсией в Беловежскую пущу 4 13.11.2023, 19:22

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Цены еще выше, чем в прошлом году.

Белорусская железная дорога возобновляет ежегодный проект «Путешествие в Поместье Деда Мороза» — новогодний поезд-экспресс с однодневной экскурсией в Беловежскую пущу. Первый выезд в этом сезоне состоится 8 декабря, последний — 12 января следующего года. О ценах и программе сообщила пресс-служба предприятия.

Пассажиров первого новогоднего поезда торжественно встретят возле празднично украшенного вагона на вокзале в Минске 8 декабря в 21.30.

В 21.58 поезд отправится в Брест. В составе будут только купейные вагоны, пассажиров сопровождают проводницы-снегурочки.

В Брест поезд прибудет утром 9 декабря в 7.50, пассажиров пересадят в автобусы и в сопровождении экскурсоводов повезут в Беловежскую пущу.

В пуще гости проведут целый день: посетят поместье Деда Мороза, погуляют по Аллее Сказок и познакомятся со сказочными персонажами, увидят Терем Снегурочки, Волшебную Мельницу, поляну Двенадцати Месяцев, Новогоднюю Елку, аллею знаков Восточного Календаря и другие места. Каждый гость получит подарок от помощников Деда Мороза.

В кафе поместья экскурсантов угостят блинами и чаем на пущанских травах.

Также в программе — фото-сафари по Беловежской пуще, посещение вольеров с дикими животными и экскурсия в Музей природы. Предусмотрено свободное время для прогулок, фотографирования и покупок сувениров.

Затем всех отвезут обратно в Брест, откуда поезд отправится в 17.28. Там туристы встретятся уже с железнодорожным Дедом Морозом. Состав прибудет в Минск в 22.20.

Даты выезда в декабре 2023 года — 8, 15, 22, 24 числа. В январе 2024-го — 4, 6, 12.

Стоимость тура:

взрослым — 185 рублей (в прошлом году 160);

детям до 6 лет — 131,52 рубля (было 116);

детям от 6 до 9 лет — 143,52 рубля (было 125,76);

детям от 10 до 14 лет — 175 рублей (было 152).

Но если выезд планируется 22 или 24 декабря, цены еще выше, потому что в эти дни планируются праздничные мероприятия в честь юбилея Поместья белорусского Деда Мороза:

взрослым — 205 рублей;

детям до 6 лет — 146,52 рубля;

детям от 6 до 9 лет — 158,52 рубля;

детям от 10 до 14 лет — 190 рублей.

В стоимость входит проезд, постельное белье, экскурсии и входные билеты, блины с чаем, подарок от Деда Мороза, сопровождение и анимационная программа. Организацией поездки занимается туристический центр железной дороги.

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