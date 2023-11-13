В Бельгии к белорусу подъехал велосипедист и трижды в него выстрелил 5 13.11.2023, 19:41

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Пострадавший — в больнице.

В бельгийской коммуне Синт-Ливенс-Хаутем, провинция Восточная Фландрия, было совершено нападение на 33-летнего белоруса. Об этом сообщает издание «Белорусы и мир» со ссылкой на местные СМИ.

Инцидент произошел вечером в четверг 2 ноября на улице Керккаутерстрат в городском районе Бавегем. По словам нашего соотечественника, он курил на улице у двери своего дома, когда к нему обратился на английском языке молодой человек в возрасте примерно 18 лет на велосипеде, одетый как почтальон. Затем он произвел в сторону белоруса три выстрела и уехал.

Пострадавшего доставили в больницу святой Елизаветы в близлежащем городе Зоттегем. Оттуда о происшествии уведомили правоохранителей. А наутро в местной информационной сети было распространено описание подозреваемого. Наш соотечественник, судя по всему, оказался травмирован не слишком сильно: у мужчины зафиксировали два ранения в ногу, и вскоре ему разрешили покинуть медицинское учреждение.

По данным прокуратуры Восточной Фландрии, мотив инцидента со стрельбой пока неясен. Идет расследование. К слову, несколькими днями ранее в коммуне Синт-Ливенс-Хаутем также слышались выстрелы. В субботу 28 октября неизвестный убил 58-летнюю женщину-адвоката и ранил ее 22-летнего сына. По словам прокурора, никакой связи между нападением на белоруса и убийством адвоката на данный момент не установлено.

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