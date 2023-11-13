В РФ дворника обвинили в планах «уничтожить» военкомат самодельной ракетой 5 13.11.2023, 19:56

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Виктор Расторгуев

Подробности.

Центральный окружной суд Екатеринбурга начал рассматривать дело дворника из Нижнего Тагила, уроженца Мариуполя Виктора Расторгуева, которого обвиняют в приготовлении к теракту и покушении на незаконное изготовление взрывчатых устройств.

По версии следствия, задержанный собирался взорвать центральный военкомат Свердловской области на улице Ленина в Екатеринбурге, запустив туда самодельную ракету, сообщает 66.RU. Ключевым свидетелем по делу выступил житель Нижнего Тагила Вячеслав Алексеенко, который познакомился с Расторгуевым в соцсетях.

Алексеенко заявил, что на одной из встреч, когда они вместе «пили пиво», дворник предложил что-нибудь взорвать. По словам Алексеенко, перечислив в качестве вариантов банк и МВД, Расторгуев остановился на военкомате, объяснив свой выбор тем, что это помешает России воевать с Украиной. Целью было уничтожение документации военных, однако, помимо этого, поступило предложение «установить устройство на входе, чтобы подорвать полицию, когда она подъедет на пожар».

Алексеенко утверждал, что затем дворник начал собирать ракету из сантехнических труб в служебном помещении для хранения инвентаря и готовить для нее «начинку». Сам Алексеенко поехал в Екатеринбург в августе 2022 года, чтобы купить по заказу Расторгуева недостающие химикаты, кофемолку для их обработки и подробно сфотографировать здание свердловского военкомата, однако вместо этого обратился в ФСБ. «Я хоть и не согласен с происходящим в стране, но против убийства людей. Поэтому решил во всем признаться», — объяснил он на суде.

Для слежки за Расторгуевым ФСБ использовала Алексеенко, который привез в Нижний Тагил недостающие реактивы и помог дворнику изготовить химические смеси, а также дважды поучаствовал в испытаниях, которые оказались неудачными. Осенью 2022 года Расторгуева задержали. Он заявил, что не готовил взрыв военкомата, а планировал сделать фейерверк, и обвинил Алексеенко во лжи.

Эту же версию озвучила жена Расторгуева. Она уточнила, что он хотел сделать фейерверк для внучки, которая «пережила боевые действия в Мариуполе» в 2022 году. Сам Расторгуев переехал в Нижний Тагил в 2014-м.

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