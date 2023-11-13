Как белорус Шукрин зажигает в чемпионате Польши 13.11.2023, 20:09

В 2020-м году футболист отказался играть за сборную при Лукашенко.

Белорусский нападающий Илья Шкурин отлично начал выступления в польском клубе «Сталь». Футболист, отказавшийся приезжать в сборную при Лукашенко после выборов в 2020-м, забил в чемпионате пять голов и сделал столько же результативных передач в 15 матчах. При этом 24-летнему уроженцу Витебска в прошлом году заиграть в Польше не удалось. «Зеркало» рассказывает, как Шкурин выдвинулся на главную роль в команде из небольшого города Мелец и заслуживает все больше внимания в польском футболе.

Как оказался в «Стали»

Это уже не первая попытка Ильи заиграть в Польше. Но предыдущая едва ли оставила у белоруса хоть какой-то позитив. Футболист, права на которого до лета 2024 года принадлежат московскому ЦСКА, отправился зимой 2022-го в аренду в «Ракув» из Ченстоховы. Однако за полгода он провел всего два неполных матча, суммарно сыграв 63 минуты. В результате нападающий перебрался в «Маккаби» из Петах-Тиквы — команду второго дивизиона чемпионата Израиля.

«Надо признаться, менеджеры в Польше постарались „улучшить“ резюме и карьеру парня. Затем у нас имелись варианты в элитном израильском дивизионе, но они уже не были такими конкретными, как еще полгода назад. Мы проанализировали уровень первой лиги (то есть второго дивизиона чемпионата Израиля. — Прим. ред.), и он, надо признать, приличный, особенно у первых пяти-шести клубов. Команда амбициозная, тренер сразу доверил место в составе. Все договоренности были выполнены, и пока дела у Ильи идут неплохо», — говорил в ноябре 2022-го агент Шкурина Валерий Исаев.

Нападающий хорошо проявил себя. В 30 матчах в чемпионате он забил 14 голов — четвертый показатель в турнире. «Маккаби» занял первое место в дивизионе и пробился в элиту. Но Шкурин решил поменять страну и вновь оказался в Польше.

Как забивал в Польше

В чемпионате-2023/24 этой страны близится к завершению первый круг. «Сталь» набрала в 15 матчах 18 очков и занимает 10-е место из 18 команд.

Илья отличился уже в первом туре. В домашнем матче с «Краковией» из Кракова 21 июля наш нападающий забил в середине первого тайма, убежав от защитников и мощным ударом поразив цель, а затем успел до перерыва отдать голевую передачу. Игра, правда, завершилась вничью (2:2) — «Сталь» не удержала победу.

Затем Шкурин не забивал больше месяца. Белорус прервал «засуху» 31 августа в матче 7-го тура. В гостевой встрече с «Рухом» из Хожува Илья сравнял счет в компенсированное к первому тайму время, оказавшись первым на добивании. Игра тоже не выявила победителя — 1:1.

В следующем туре нападающий вновь пополнил свою копилку забитым мячом. 17 сентября «Сталь» дома превзошла «Заглембе» из Любина — 4:2. Белорус открыл счет на 21-й минуте, а на 45-й ассистировал партнеру. Причем гол Шкурина был очень похож на тот, что он забил «Краковии».

22 сентября Шкурин отметился голевой передачей в середине первого тайма. «Сталь» играла в гостях с «Лехом» из Познани, забила первой, но все-таки уступила одному из лидеров лиги — 1:2.

Следующие результативные действия Ильи были 28 октября в игре с варшавской «Легией» — наверное, лучшей для белоруса в «Стали» на данный момент. Форвард оказался причастен ко всем голам в ворота известнейшего клуба. Шкурин отличился сам на 38-й минуте, покатив мяч мимо голкипера, а после перерыва дважды ассистировал партнерам. «Сталь» победила — 3:1.

Наконец, 12 ноября белорус поразил цель во втором тайме. В его активе победный гол на 51-й минуте встречи — Шкурин откликнулся на подачу с фланга и забил головой. «Сталь» дома одолела «Гурник» из Забже — 2:1.

Интересно, что Илья пока забивал лишь в тех матчах, когда его команда не проигрывала.

С 5 голами он делит 10-е место в списке лучших бомбардиров чемпионата, а по системе «гол плюс пас» (у белоруса уже пять результативных передач) — второе.

Как о нем отзываются

Кроме чемпионата Польши, «Сталь» участвует и в Кубке страны. В игре первого круга против «Одры» из Ополя Шкурин не выходил на поле. А вот во втором круге ему пришлось спасать команду.

«Сталь» уступала «Гарбарнии» из Кракова, которая выступает в четвертом дивизионе, со счетом 1:2. Илья, вышедший на замену после перерыва, восстановил паритет на 86-й минуте, а в дополнительное время поставил точку в матче — 4:2.

«Шкурин сделал свой выбор, ему не хотелось оставаться в стране в этой военно-политической обстановке, в которой проживает Израиль, и он вернулся туда, где у него в первый раз не получилось. Это, конечно, тоже показатель характера, по-другому никак не назову, я им восторгаюсь, потому что парень-то молодой, а столько уже проездил. В самых разных клубах побывал и с разными трудностями встречался, но вот он не сдается», — говорил известный спортивный журналист, комментатор Николай Ходасевич 24 июля.

Коллега Ходасевича Владислав Татур 8 ноября тоже позитивно высказался в своем телеграм-канале о выступлениях нападающего: «Илья забивал в Израиле. Илья забивал „Легии“ — в Варшаве! Пришлось сделать шаг назад в карьере, но Шкурин цепляется за все возможности и работает на новые предложения. Очень рад за него».

А вот как отзывался о белорусе президент «Стали» Яцек Климек 30 октября: «У нас с ним очень хорошие отношения, мы вместе много работали, чтобы Илья попал в „Сталь“, и я думаю, он этим доволен. Скоро он станет топовым нападающим в этой лиге».

По словам Климека, в клубе хотели бы сохранить Шкурина и после окончания аренды.

Как о Шкурине «забыли» в Беларуси

Почему такой нападающий не востребован в сборной Беларуси, которая давно не добивается результатов, а голы даются национальной команде с огромным трудом?

Во-первых, нужно вспомнить гражданскую позицию Шкурина. В 2020-м он призвал голосовать за Тихановскую: «Каждый голос, каждая ваша белая повязка на руке придает сил всем, кто устал от этой тирании и гнета, кто готов сражаться за свою свободу и свободу тех, кто дорог ему. Желаю всем сил и терпения, берегите себя. Мы победим!»

Во-вторых, 14 августа Илья опубликовал пост, в котором отказался приезжать в сборную при Лукашенко у власти.

С тех пор Шкурина в команду не звали, а о его существовании в Беларуси словно забыли: и в федерации, и сотрудники СМИ. Хотя новый главный тренер сборной Карлос Алос, сменивший Георгия Кондратьева, в конце лета этого года заявил, что у него нет «никаких ограничений» при выборе футболистов.

О последних событиях в Беларуси Шкурин также не молчал. Например, высказался о смерти художника Алеся Пушкина и задержании спортивного директора гродненского «Немана» Дмитрия Коваленка.

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