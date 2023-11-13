Боррель раскрыл подробности 12 пакета санкций ЕС против России 13.11.2023, 20:11

Жозеп Боррель

Санкции коснутся алмазов и не только.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, он включит новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в частности в отношении алмазов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на заявление Борреля по итогам заседания в Брюсселе глав МИД стран Евросоюза.

Боррель заявил, что Европейский союз завершает подготовку 12-го пакета санкций против России. По его словам, новый пакет будет включать в себя персональные санкции, экономические и секторальные ограничения.

«Я надеюсь, что смогу представить мое предложение по этому пакету Совету ЕС совместно с предложением Еврокомиссии о регулировании, необходимом для выполнения этих санкций. Он включит новые списки персональных ограничений, новые экспортные ограничения, включая алмазы, действия по укреплению потолка цен на нефть, чтобы ограничивать доходы России, борьбу с обходом санкций», – сказал глава дипломатии ЕС.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».