Россияне начали скупать валенки после ухода иностранных брендов обуви 23 13.11.2023, 20:28

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Продажи взлетели на 370%.

В России возник ажиотажный спрос на валенки. В третьем квартале 2023 года их продажи выросли на 373%, сообщили «Газете.Ru» в пресс-службе государственной системы маркировки «Честный знак».

В основном валенки покупали в розничных магазинах. За 9 месяцев этого года на такие площадки пришлось 86% продаж. Однако товар стал более востребован и на онлайн-платформах — здесь продажи увеличились на 43%.

Помимо этого растет и производство валенок. В третьем квартале оно увеличилось на 20% год к году, с 249 тыс. до 302 тыс. пар, а по сравнению со вторым кварталом 2023-го — на 62%. Больше всего валенок выпускают предприятия Ярославской и Нижегородской областей, тройку лидеров замыкает Татарстан.

Высокий спрос не привел к росту цен. Валенки даже немного подешевели — с 1369 рублей во втором квартале до 1332 рублей в третьем.

Весной правительство предоставило производителям валяной и войлочной обуви отсрочку по всем видам налогов и страховых взносов. Кабмин отмечал, что это позволит сократить объемы кредитов и перенаправить высвобождаемые средства на закупку сырья, обновление оборудования или дополнительные выплаты сотрудникам.

После февраля 2022 года сотни иностранных брендов закрыли свои российские магазины в ответ на вторжение в Украину. Среди производителей обуви, одежды и аксессуаров это сделали Adidas, Nike, Reebok, Decathlon, Puma, Levi’s, H& M, Zara, Pull& Bear, Bershka, Massimo Dutti, Chanel, Louis Vuitton, Balenciaga и другие.

В ответ Минпромторг легализовал так называемый «параллельный импорт» — ввоз товаров без разрешения правообладателя, прежде считавшийся контрабандой. Однако в ноябре этого года в ведомстве задумались об ограничении таких поставок.

Некоторые известные фирмы продали свой российский бизнес компаниям из Турции, ОАЭ и других стран. Например, так поступила испанская Inditex (бренды Zara, Bershka, Pull& Bear и Stradivarius). Новый владелец — дубайская Fashion And More Management DMCC — получил 200 площадок в России, однако сеть магазинов Maag оказалась гораздо менее популярной, чем ее предшественница, и начала изучать возможность сокращения присутствия в стране.

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