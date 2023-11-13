В Гомельской области санстанция проверила салоны красоты 5 13.11.2023, 20:38

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Во всех нашлись проблемы.

Гомельская областная санстанция проверила несколько десятков салонов красоты и во всех без исключения нашла нарушения. В большинстве случаев претензии возникли к соблюдению лабораторного контроля, дезинфекции и стерилизации, сообщили в Гомельском областном центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья.

Проверка проходила с 18 по 29 сентября. Ее провели потому, что в 2023 году вступили в силу санитарные нормы и правила «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию и эксплуатации объектов по оказанию бытовых услуг», утвержденные постановлением Минздрава от 15 февраля.

Специалисты пришли с проверкой в 78 парикмахерских, салонов красоты и студий маникюра Гомельской области. Нарушения нашлись абсолютно везде: в 62% случаев — нарушения производственного, в том числе лабораторного контроля; в 52% — проблемы с дезинфекцией или стерилизацией. 28% заведений срочно требовали ремонта, в 21% использовалось оборудование и мебель с дефектами.

В 17% объектов работники не имели сведений о прохождении медицинского осмотра и гигиенического обучения. В каждом десятом салоне клиентов обрабатывали парфюмерно-косметической продукцией (краска для волос, спреи и т.п.) с истекшим сроком годности, в 4% заведений — продукцией без маркировки.

Специалисты областной санстанции вынесли 75 предписаний об устранении выявленных нарушений, 9 — о приостановлении оказания услуг, 13 — о запрете реализации парфюмерно-косметической продукции. В отношении ответственных лиц, допустивших нарушения, начаты административные процессы.

Проверка продолжается.

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