Украинские бойцы ведут наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях 13.11.2023, 20:46

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Вечерняя сводка Генштаба ВСУ.

Украинские бойцы продолжают вести наступление на Мелитопольском и Бахмутском направлениях, отбили атаки россиян вблизи села Работино и уничтожили два пункта управления оккупантов.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ.

Российские обстрелы

В течение суток состоялось 50 боевых столкновений. В общем враг нанес 2 ракетных и 32 авиационных ударов, совершил 23 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.

Ситуация на фронтах

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

Определенные подразделения Вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись около 15 населенных пунктов, среди них Тимоновичи, Леонивка Черниговской области; Середина-Буда, Бунякино, Могрица, Грабовское, Поповка Сумской области; Казачья Лопань, Старица, Волчанск Харьковской области.

На Купянском направлении враг вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки, Ивановки Харьковской области, где украинские воины отбили 6 атак. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Первомайское и Копанки Харьковской области.

Под артиллерийским и минометным огнем оказались Двуречная, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестовое Харьковской области.

На Лиманском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе Новоегоровки Луганской области. Нанес авиационные удары в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Спорного, Выемки Донецкой области.

От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали около 10 населенных пунктов, среди них Невское, Белогоровка Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг вел штурмовые действия в районах Ивановского, Клещеевки и Андреевки Донецкой области, где украинскими защитниками отражено 11 атак.

Противник нанес авиационный удар вблизи Клещиевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались Часов Яр, Ивановское, Клещиевка, Курдюмовка Донецкой области.

На Авдеевском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Новокалиново, Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского Донецкой области, где Силами обороны отражено 8 атак. Нанес авиационные удары в районах Новобахмутовки и Авдеевки Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 10 населенных пунктов, среди них Сухая Балка, Керамик, Бердичи, Авдеевка, Опытное, Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении враг, при поддержке авиации, вел безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия южнее Золотой Нивы Донецкой области. Кроме того, противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Угледар и Урожайное Донецкой области.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Водяное, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Благодатное, Ровнополь Донецкой области.

На Запорожском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия в районе населенного пункта Работино Запорожской области, где украинские защитники отбили 4 атаки противника.

Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Полтавка, Гуляйполе, Гуляйпольское, Новоданиловка, Щербаки, Каменское Запорожской области.

На Херсонском направлении враг нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Берислав, Ивановка Херсонской области. Артиллерийским обстрелам подверглись Берислав, Антоновка, Зеленовка, Велетенское Херсонской области и город Херсон.

Наступление ВСУ

В то же время, Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наступательные (штурмовые) действия на Бахмутском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

Потери врага

В течение суток авиация сил обороны нанесла 8 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 1 удар по зенитно-ракетному комплексу противника.

Подразделениями ракетных войск нанесено поражение по 6 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пунктам управления, 4 артиллерийским средствам, 1 средству противовоздушной обороны и 1 другой важной цели противника.

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