Стало известно, чего хочет от федерации футбола Георгий Кондратьев 4 13.11.2023, 20:52

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Георгий Кондратьев

Бывший главный тренер сборной Беларуси судится за крупную сумму.

12 ноября стало известно, что бывший главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев подал в суд Центрального района Минска на Белорусскую федерацию футбола. После того как ему отказали там в рассмотрении дела, тренер обжаловал вердикт в Минском городском суде. Чего Кондратьев хочет от федерации, попыталась выяснить «Трибуна».

Кондратьев считает, что федерация не дала ему вывести сборную на Евро, а потому хочет почти 100 тысяч евро компенсации.

На посту главного тренера сборной Беларуси Георгий Кондратьев продержался 701 день (с 28 июля 2021-го по 29 июня 2023-го) и успел за это время провести 21 матч всех уровней (официальных и товарищеских). При этом только в одной из 17 официальных встреч «националка» сумела победить — 19 июня 2023-го была обыграна сборная Косово 2:1. по иронии судьбы, как раз этот матч и стал для Кондратьева последним в должности.

Через 10 дней после него состоялся исполком АБФФ. На нем должен был присутствовать и Кондратьев, однако до зала заседаний специалист так и не дошел. Как позже стало известно, за полчаса до начала исполкома Кондратьева и его помощников к себе в кабинет вызвал председатель федерации Николай Шерстнев и объявил, что АБФФ прекращает с ними трудовые отношения. Сам Кондратьев потом говорил, что для него это был шок и что он вообще ничего не понял.

Позже первый заместитель Шерстнева Андрей Василевич говорил, что в АБФФ «посчитали, что нужно, чтобы человек ушел достойно и, возможно, после творческой паузы принес еще пользу нашему футболу».

Кондратьев, однако, достойной свою отставку не посчитал и через несколько месяцев после нее решил судиться с федерацией футбола. При этом подробностей относительно этой ситуации очень мало. Как выяснила «Трибуна»,

Кондратьев некоторое время назад подал в суд Центрального района Минска иск к бывшему работодателю. Как удалось узнать, тренер намерен отсудить у федерации зарплату, которую надлежало получить по контракту до конца срока его действия.

В ноябре 2022-го на исполкоме АБФФ было утверждено, что сотрудничество с Кондратьевым продолжится, а потому, по данным «Трибуны», соглашение, которое заканчивалось в декабре 2022-го, продлили до конца 2023-го.

Теперь же специалист считает, что ему полагается компенсация за те месяцы, которые он недоработал по контракту по решению АБФФ. А это, между прочим, полгода.

Что касается размера компенсации, то она насчитывает десятки тысяч долларов.

Как сообщала ранее «Трибуна», зарплата у Кондратьева у сборной была 15 тысяч долларов до уплаты налогов. Соответственно, теперь тренер хочет взыскать с АБФФ 90 тысяч долларов «грязными».

При этом, по данным «Трибуны», после увольнения Кондратьев судом АБФФ не угрожал. Как позже рассказывал сам специалист, он 4 июля сначала уехал в Польшу, где встретился с дочерью, а после отправился на отдых в Болгарию. Вернулся тренер в Беларусь в сентябре, а вскоре после того, похоже, и запустил разборки с АБФФ.

Федерацию о намерении идти в суд Кондратьев, насколько известно, не предупреждал. Более того, никаких документов из суда или от Кондратьева с требованиями в АБФФ также не приходило.

По сведениям «Трибуны», тренер до сих пор не подписал документы о согласии прекратить сотрудничество с АБФФ. Также он считает, что ему не дали выполнить якобы поставленную задачу — завоевать путевку на чемпионат Европы-2024. Победа над Косово оставляла теоретические шансы на такой результат.

Логика у специалиста такая: раз не дали выполнить задачу и расторгли контракт — пожалуйста, платите. При этом официально такая задача в контракте Кондратьева, по сведениям «Трибуны», прописана не была.

В 2017 году с федерацией по подобному делу пытался судиться другой бывший тренер национальной футбольной сборной — Александр Хацкевич. Но успеха ему это не принесло. Как говорят функционеры из белорусского футбола, с которыми «Трибуна» пообщалась на условиях анонимности, и у Кондратьева шансов на то, что сейчас удастся взыскать с АБФФ какую-либо компенсацию, практически нет.

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