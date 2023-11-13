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Стало известно, чего хочет от федерации футбола Георгий Кондратьев

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  • 13.11.2023, 20:52
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Стало известно, чего хочет от федерации футбола Георгий Кондратьев
Георгий Кондратьев

Бывший главный тренер сборной Беларуси судится за крупную сумму.

12 ноября стало известно, что бывший главный тренер сборной Беларуси Георгий Кондратьев подал в суд Центрального района Минска на Белорусскую федерацию футбола. После того как ему отказали там в рассмотрении дела, тренер обжаловал вердикт в Минском городском суде. Чего Кондратьев хочет от федерации, попыталась выяснить «Трибуна».

Кондратьев считает, что федерация не дала ему вывести сборную на Евро, а потому хочет почти 100 тысяч евро компенсации.

На посту главного тренера сборной Беларуси Георгий Кондратьев продержался 701 день (с 28 июля 2021-го по 29 июня 2023-го) и успел за это время провести 21 матч всех уровней (официальных и товарищеских). При этом только в одной из 17 официальных встреч «националка» сумела победить — 19 июня 2023-го была обыграна сборная Косово 2:1. по иронии судьбы, как раз этот матч и стал для Кондратьева последним в должности.

Через 10 дней после него состоялся исполком АБФФ. На нем должен был присутствовать и Кондратьев, однако до зала заседаний специалист так и не дошел. Как позже стало известно, за полчаса до начала исполкома Кондратьева и его помощников к себе в кабинет вызвал председатель федерации Николай Шерстнев и объявил, что АБФФ прекращает с ними трудовые отношения. Сам Кондратьев потом говорил, что для него это был шок и что он вообще ничего не понял.

Позже первый заместитель Шерстнева Андрей Василевич говорил, что в АБФФ «посчитали, что нужно, чтобы человек ушел достойно и, возможно, после творческой паузы принес еще пользу нашему футболу».

Кондратьев, однако, достойной свою отставку не посчитал и через несколько месяцев после нее решил судиться с федерацией футбола. При этом подробностей относительно этой ситуации очень мало. Как выяснила «Трибуна»,

Кондратьев некоторое время назад подал в суд Центрального района Минска иск к бывшему работодателю. Как удалось узнать, тренер намерен отсудить у федерации зарплату, которую надлежало получить по контракту до конца срока его действия.

В ноябре 2022-го на исполкоме АБФФ было утверждено, что сотрудничество с Кондратьевым продолжится, а потому, по данным «Трибуны», соглашение, которое заканчивалось в декабре 2022-го, продлили до конца 2023-го.

Теперь же специалист считает, что ему полагается компенсация за те месяцы, которые он недоработал по контракту по решению АБФФ. А это, между прочим, полгода.

Что касается размера компенсации, то она насчитывает десятки тысяч долларов.

Как сообщала ранее «Трибуна», зарплата у Кондратьева у сборной была 15 тысяч долларов до уплаты налогов. Соответственно, теперь тренер хочет взыскать с АБФФ 90 тысяч долларов «грязными».

При этом, по данным «Трибуны», после увольнения Кондратьев судом АБФФ не угрожал. Как позже рассказывал сам специалист, он 4 июля сначала уехал в Польшу, где встретился с дочерью, а после отправился на отдых в Болгарию. Вернулся тренер в Беларусь в сентябре, а вскоре после того, похоже, и запустил разборки с АБФФ.

Федерацию о намерении идти в суд Кондратьев, насколько известно, не предупреждал. Более того, никаких документов из суда или от Кондратьева с требованиями в АБФФ также не приходило.

По сведениям «Трибуны», тренер до сих пор не подписал документы о согласии прекратить сотрудничество с АБФФ. Также он считает, что ему не дали выполнить якобы поставленную задачу — завоевать путевку на чемпионат Европы-2024. Победа над Косово оставляла теоретические шансы на такой результат.

Логика у специалиста такая: раз не дали выполнить задачу и расторгли контракт — пожалуйста, платите. При этом официально такая задача в контракте Кондратьева, по сведениям «Трибуны», прописана не была.

В 2017 году с федерацией по подобному делу пытался судиться другой бывший тренер национальной футбольной сборной — Александр Хацкевич. Но успеха ему это не принесло. Как говорят функционеры из белорусского футбола, с которыми «Трибуна» пообщалась на условиях анонимности, и у Кондратьева шансов на то, что сейчас удастся взыскать с АБФФ какую-либо компенсацию, практически нет.

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