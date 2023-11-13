Монахи-капуцины впервые в истории создали специальное сообщество для служения белорусам зарубежья 1 13.11.2023, 21:12

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Три брата будут жить вместе и работать для белорусов Вильнюса и окрестностей.

Три брата будут жить вместе и работать для белорусов Вильнюса и окрестностей, сообщается на странице в Facebook прихода Святого Варфоломея в Вильнюсе.

До этого католические службы в Вильнюсе на нерегулярной основе происходили с 1997 года. Однако для этого не было ни структур, ни священников. В 2016-м был создан специальный приход белорусов Вильнюса, настоятелем которого назначили отца Ариуша Малыска.

Но дело в том, что монах не может жить один, а потому долгосрочный статус отца Ариуша был неопределен. В этом году монахи капуцины создали специальное сообщество братьев, или иначе мини-монастырь. Это означает что капуцины планируют заниматься работой с белорусами в Вильнюсе в долгосрочной перспективе и инвестировать человеческий ресурс в это. А в костеле Святого Варфоломея появились новые душпасторы — брат Гжегож Юзвяк и брат Максим Томкович.

Создание специального мини-монастыря для служения белорусам зарубежья — первое в истории современной Беларуси.

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