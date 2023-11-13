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Минобороны Украины начало проект рекрутинга в ВСУ

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  • 13.11.2023, 21:14
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Минобороны Украины начало проект рекрутинга в ВСУ

Украинской армии нужны люди разных профессий.

Министерство обороны Украины начинает проект по рекрутингу в Вооруженные силы Украины. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

«Соответствующий договор подписали заместитель Министра обороны Наталья Калмыкова и глава организации Lobby X Владислав Грезев. Рекрутеры будут выполнять работу в интересах армии бесплатно», – говорится в сообщении.

Как отметила Калмыкова, проект позволит человеку выбрать конкретное подразделение на определенной должности, где его гражданский опыт будет наиболее полезным.

«Вскоре в рамках проекта мы планируем подписать следующие соглашения с рекрутинговыми компаниями», – подчеркнула она.

Грезев отметил, что компания Lobby X имеет большой опыт поиска кадров для ВСУ.

«Армии нужны люди разных профессий – от гранатометчиков и минометчиков, до программистов и поваров. Сотрудничество с Министерством обороны позволит масштабировать ту работу, которую мы проводили», – сказал он.

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