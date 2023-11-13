Volvo представила электрический минивэн со «скандинавской гостиной» 13.11.2023, 21:50

Фотофакт.

Шведская компания Volvo официально представила свой первый электрический минивэн EM90. Об этом сообщает Elektrek.

Запас хода в режиме CTLC составляет более 724 км, что делает его конкурентоспособным на китайском автомобильном рынке. EM90 будет иметь универсальное использование как для семейных поездок, так и для бизнеса. Минивэн построен на базе принадлежащего компании Geely бренда ZEEKR 009 и имеет скандинавский дизайн со своими уникальными чертами.

EM90 питается аккумулятором емкостью 116 кВт ч и может быть заряжен от 10% до 80% менее чем за 30 минут. Благодаря электродвигателю мощностью 200 кВт минивэн может разгоняться от 0 до 100 км/ч за 8,3 секунды. Кроме того, он оснащен оборудованием для двусторонней зарядки и может использоваться в качестве мобильного павербанка. Volvo также добавила свои знаковые функции безопасности и технологии шумоподавления, чтобы обеспечить комфорт и тишину во время поездок.

Интерьер EM90 разработан для максимального комфорта и имеет длинные сиденья и большой развлекательный экран. Он также оснащен дополнительным экраном в дашборде, который можно размещать для различных развлечений или функций, таких как театр, гостиная или переговорная комната. Кроме того, минивэн получил передовые компьютерные технологии, включая платформу Snapdragon Cockpit от Qualcomm.

EM90 уже доступен для предварительного заказа в Китае с начальной ценой 818 000 юаней ($114 000). Компания не раскрыла, на каких других рынках минивэн будет доступен. В Volvo отмечают, что EM90 – это первый электрический минивэн на рынке Китая.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».