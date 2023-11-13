У белорусов перестали покупать картошку 6 13.11.2023, 22:07

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Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия ждет морозов.

Беларусь пока не очень активно экспортирует картофель и ждет морозов. Тогда продажи пойдут лучше, считает Владимир Гракун, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия.

— Да, в этом году по реализации картофеля есть проблемы, но это только начало. Потому что все завершили уборку — у всех она (картошка) есть, — говорит на пресс-конференции в Национальном пресс-центре Гракун.

В Беларуси построено достаточно хранилищ, чтобы обеспечить сохранность картофеля до следующего урожая. Можно сохранить в хранилищах 750 тыс. тонн картофеля.

— Когда придут заморозки или морозы, я думаю, мы свою продукцию начнем реализовывать. Главное, что картофель есть. А если есть — значит, продадим.

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