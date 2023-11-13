Бассейн «Дружба» в Брилевичах, где обнаружили трещины, пообещали отремонтировать следующим летом 13.11.2023, 22:26

Бассейн введен в эксплуатацию в 2017 году.

Бассейн «Дружба» в столичном микрорайоне Брилевичи, где в раздевалках обнаружили трещины, отремонтируют в теплое время года, сообщил директор СДЮШОР «Нептун» Александр Лагуновский.

— Работала комиссия. Она пришла к выводу, что бассейн можно эксплуатировать, но требуется ремонт в теплое время года. К лету будем его проводить, — рассказал Александр Лагуновский.

Занятия в бассейне проходят в штатном режиме. Ситуация на контроле в Мингорисполкоме. Угрозы обрушения строительных конструкций нет.

Бассейн «Дружба» введен в эксплуатацию в 2017 году. Заказчиком строительства выступил УКС Мингорисполкома, генподрядчиком — ОАО «Стройтрест № 1». Проектная организация — УП «Минскпроект». Заказчиком проведено первичное обследование технического состояния конструкций бассейна. По его результатам выдано техническое заключение о способах устранения и времени проведения ремонтных работ. Специалисты выясняют причины образования трещин в местах сопряжения стеновых перегородок и просадки оснований под полом. Вывод экспертов — допускается дальнейшая эксплуатация.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».