Шуневич предложил исключить из Красной книги зубра 8 13.11.2023, 22:43

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Игорь Шуневич

И отстреливать «не единицами, а десятками».

Зубров необходимо исключить из Красной книги и перевести их в статус охотничьих животных. Такое мнение озвучил бывший министр внутренних дел, а ныне председатель «Белорусского общества охотников и рыболовов» Игорь Шуневич в эфире телеканала «Беларусь 1».

Чиновник подчеркнул, что стадо зубров необходимо «эксплуатировать в интересах охотничьего хозяйства и владельцев этих микропопуляций».

— Поскольку ему сейчас ничто не угрожает и изымать его уже можно не единицами, а десятками, как мы считаем, исходя из его количества, динамики восполнения стада, развития, — сказал Шуневич.

Напомним, охоту на зубра экс-глава МВД лоббирует давно. В апреле 2022 года он заявил, что Красная книга — это «рудимент» и «не более чем инструмент, регулирующий правоотношения человека с объектами дикой природы, позволяющий государству рационально использовать свои природные ресурсы».

В качестве примера Шуневич привел зубра: «Популяция зубра в нашей стране не находится в угнетенном состоянии, более того, многие микропопуляции этого животного находятся в том состоянии, когда они уже наносят вред сельскому и лесному хозяйству, а иногда и представляют угрозу для человека. Охотиться на него при определенных условиях можно, и тем не менее он находится в списках Красной книги».

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