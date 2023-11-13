Воины ВСУ уничтожили российскую самоходную гаубицу «Мста-С» и много другой техники 13.11.2023, 23:29

Видеофакт.

Украинские военные продолжают активно уничтожать российскую артиллерию. За последние дни под удар украинских сил попала 152-мм самоходная гаубица «Мста-С» и много другой техники.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

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«Продолжаем выбивать врага с нашей земли. Эффективно отработали на прошлой неделе группы аэроразведки 27-й Печерской бригады Национальной гвардии на восточном и южном направлениях», - написал Клименко.

По его словам, украинские бойцы обнаружили и уничтожили:

пять танков;

девять единиц другой бронированной техники;

три артиллерийские системы;

две САУ;

12 единиц автомобильной техники врага;

три полевых склада с боекомплектом.

Также Клименко опубликовал видео уничтожение 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С».

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