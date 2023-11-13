закрыть
13 ноября 2023, понедельник, 23:43
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Воины ВСУ уничтожили российскую самоходную гаубицу «Мста-С» и много другой техники

  • 13.11.2023, 23:29
Воины ВСУ уничтожили российскую самоходную гаубицу «Мста-С» и много другой техники

Видеофакт.

Украинские военные продолжают активно уничтожать российскую артиллерию. За последние дни под удар украинских сил попала 152-мм самоходная гаубица «Мста-С» и много другой техники.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

«Продолжаем выбивать врага с нашей земли. Эффективно отработали на прошлой неделе группы аэроразведки 27-й Печерской бригады Национальной гвардии на восточном и южном направлениях», - написал Клименко.

По его словам, украинские бойцы обнаружили и уничтожили:

пять танков;

девять единиц другой бронированной техники;

три артиллерийские системы;

две САУ;

12 единиц автомобильной техники врага;

три полевых склада с боекомплектом.

Также Клименко опубликовал видео уничтожение 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Четыре дня рождения Виктора Бабарико
Четыре дня рождения Виктора Бабарико Ирина Халип
План Путина с нотками шизофрении
План Путина с нотками шизофрении Виталий Портников
Путин теряет еще одну «зону влияния»
Путин теряет еще одну «зону влияния» Петр Олещук
Мы им не позволим
Мы им не позволим Леонид Невзлин