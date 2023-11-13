Воины ВСУ уничтожили российскую самоходную гаубицу «Мста-С» и много другой техники
- 13.11.2023, 23:29
Видеофакт.
Украинские военные продолжают активно уничтожать российскую артиллерию. За последние дни под удар украинских сил попала 152-мм самоходная гаубица «Мста-С» и много другой техники.
Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.
«Продолжаем выбивать врага с нашей земли. Эффективно отработали на прошлой неделе группы аэроразведки 27-й Печерской бригады Национальной гвардии на восточном и южном направлениях», - написал Клименко.
По его словам, украинские бойцы обнаружили и уничтожили:
пять танков;
девять единиц другой бронированной техники;
три артиллерийские системы;
две САУ;
12 единиц автомобильной техники врага;
три полевых склада с боекомплектом.
Также Клименко опубликовал видео уничтожение 152-мм самоходной гаубицы «Мста-С».