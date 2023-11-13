Рядом с Минском продается стильная дача, в которой можно жить постоянно 13.11.2023, 23:40

Сколько стоит.

В 36 километрах от МКАД в современном СТ «Надежда» продается очень хорошо технически упакованная дача, где можно комфортно жить круглый год. Дом компактный, выглядит стильно, обставлен новой мебелью. А стоит он, кстати, не так уж и дорого, пишет Realt.

СТ находится в живописном месте рядом с горнолыжными курортами Логойского района. До Минска — 30 минут на машине.

Дача построена в 2022 году. Стены у нее из блоков, вальмовая крыша накрыта металлочерепицей графитового цвета. Фасад оштукатурен и покрашен в белый. Имеется фасадная подсветка. Установлены окна в пол в ламинированным профиле.

Общая площадь — 70 м². Планировка современная и продуманная. При входе в дом попадаем в изолированный тамбур со стеллажами и шкафом-купе. Далее гостиная-кухня с камином и выходом на террасу. Кухня оборудована электроплитой с духовым шкафом и вытяжкой, есть большой холодильник. Спальня одна, с большой двуспальной кроватью, комодом, панорамным окном и отдельным выходом на улицу. Рядом со спальней расположен санузел с душевой кабиной. Есть возможность выхода на чердак с дополнительными местами хранения.

Во внутренней отделке находим необычное решение — стены большей частью зашиты плитным материалом (ЦСП) без дополнительной покраски. На полах плитка. Отапливается дом камином и инфракрасным теплым полом. Имеется еще и система приточной вентиляции с рекуператором. Вода из собственной скважины, канализация местная.

Размер участка — 12 соток. На нем растет много больших деревьев — почти лес. Территория благоустроена, с дорожками и газоном.

Стоимость дома — 75 000 долларов.

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