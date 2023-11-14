В Польше грузовик насмерть сбил зубра возле границы с Беларусью 14.11.2023, 1:04

Вот как повел себя его сородич.

В польской деревне неподалеку от Беловежской пущи военный грузовик насмерть сбил зубра. Местные жители возмущаются, однако больше всего удивило поведение другого зубра: он скорбно стоял возле павшего сородича и отказывался отходить даже после того, как бездыханную тушу погрузили на трактор, чтобы увезти. История вместе с фото и видео широко разошлась по польским СМИ и соцсетям, пишет «Зеркало».

Все произошло около 7.30 утра в воскресенье, 12 ноября, в деревушке Старе-Масево на самой границе с польской частью Беловежской пущи. Прямо по центру деревни гуляли два зубра, и одного из них сбил военный грузовик. Животное погибло, пишет oko.press.

Второй зубр — по словам местных жителей, это пятилетний самец по кличке Порадек — не убежал, а остался вместе с погибшим товарищем.

— Он ходил вокруг него, тыкал носом, обнюхивал, чтобы привести в чувство. Сердце разрывается. Это наши жители, — рассказала жительница деревни Юлита Точиска, которая сделала фото с места происшествия.

Порадек не оставил друга даже после того, как приехали сотрудники Беловежского нацпарка и погрузили тушу на трактор. Молодой зубр продолжал тянуться мордой к сородичу — то ли прощался, то ли надеялся, что тот еще придет в себя.

Тем временем люди пытаются понять, как вообще такое происшествие стало возможно. Водитель грузовика утверждает, что ехал со скоростью 40 км в час, а зубры вышли на дорогу внезапно.

Однако местные жители считают, что скорость автомобиля была гораздо выше, а не заметить зубров на совершенно прямой дороге, которую ничто не загораживает, водитель не мог.

— Было 7.30 утра — уже не темно. Видимость была хорошая, без дождя и тумана. Зубр — не такса, чтобы его не увидеть издалека. Это огромное животное. Если бы водитель ехал нормально, этого бы не произошло, — рассказал один из очевидцев.

Тем временем на место происшествия приехали представители военной полиции Польши.

— Обстоятельства не указывают на то, что он (водитель грузовика — Прим. ред.) виновен в происшествии, — цитируют Wiadomości спикера Управления военной полиции в Люблине Иво Саву.

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