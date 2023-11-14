Футбольный клуб проведет в самолете два дня, чтобы сыграть матч Кубка Франции 14.11.2023, 2:31

16 300 км в небе.

Команде «Тьонвиль» предстоит очень долгое путешествие в рамках 1/128 финала национального кубка страны. Футболисты полетят в Океанию, чтобы сыграть против «Ианген Спорт» из Новой Каледонии.

Дело в том, что в Кубке Франции участвуют, как команды европейской части страны, так и клубы заморских территорий.

Тьонвиль выступает в пятом дивизионе системы футбольных лиг Франции. И в 1/128 финала ему придется сыграть против команды «Ианген Спорт», которая находится на другом краю планеты — в Новой Каледонии.

Для того, чтобы «Тьонвилю» добраться до стадиона команды-соперницы, нужно преодолеть расстояние в 16 300 километров. С учетом обратной дороги домой, футболисты будут вынуждены провести в самолете около двух дней. Матч состоится 18 ноября.

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