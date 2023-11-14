В Минобороны Украины опровергли слухи об увольнении трех командующих ВСУ
- 14.11.2023, 3:34
В Минобороны призвали «соблюдать информационную гигиену».
Военно-политическое руководство Украины не планирует увольнять трех командующих Вооруженных сил, как об этом писали средства массовой информации.
Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на Министерство обороны Украины в Facebook.
В ведомстве подчеркнули, что не комментируют слухи или непроверенную информацию. Сейчас все работают в штатном режиме, решения обсуждают с Генеральным штабом ВСУ.
«Информация, опубликованная рядом СМИ — не соответствует действительности. Соблюдайте, пожалуйста, информационную гигиену», - отметили в Минобороны.