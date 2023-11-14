Зачем оккупанты заговорили о «жесте доброй воли» на Херсонщине 14.11.2023, 8:30

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ISW назвал главные версии.

В понедельник, 13 ноября, кремлевские пропагандистские СМИ, ссылаясь на Министерство обороны РФ, сообщили, что российские военные на Херсонщине перейдут «на более выгодные позиции».

Однако почти сразу эту информацию опровергли, назвав ее «ошибочной». Аналитики Института изучения войны считают, что военное командование РФ могло приказать государственным росСМИ обнародовать, а затем отозвать сообщение о перегруппировка войск на оккупированной территории Херсонской области в рамках информационной операции.

Как пишут эксперты ISW в своем отчете, эти действия могут быть направлены на то, чтобы заставить бойцов ВСУ недооценить имеющуюся российскую живую силу на левом берегу Херсонщины.

В то же время это может указывать и на реальные дискуссии, происходящие в высших эшелонах российского военного командования, которые просто преждевременно вышли в информационное пространство.

Согласно другой версии, внешний источник под видом Министерства обороны РФ передал росСМИ информацию о «перегруппировке» захватнических войск на левом берегу Херсонской области.

Аналитики ISW подчеркнули: независимо от причин и обстоятельств сообщений ТАСС и РИА «Новости», реакция на них свидетельствует о том, что события на Херсонщине остаются очень болезненными в информационном пространстве РФ. В частности российское медиа-пространство до сих пор не сплотилось вокруг единой риторики о том, что происходит на восточном берегу Днепра.

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