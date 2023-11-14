Внучка Лукашенко покинула Беларусь 14.11.2023, 8:38

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Анастасия Лукашенко

И учится за границей.

В 2021 году Лукашенко рассказывал, что его внучка «блестяще» сдала экзамены в московский университет. Журналисты обнаружили, что Анастасия Лукашенко действительно сдавала экзамены в российский вуз. Но два года назад выяснить, на какой именно факультет поступила девушка, так и не удалось. Сейчас «Зеркало» изучило сайт МГУ и узнало, что внучка Лукашенко учится на третьем курсе юридического факультета.

Анастасия — средняя дочь Дмитрия и Анны Лукашенко (всего у супругов трое детей). Дмитрий много лет возглавляет лукашенковский спортивный клуб. Мать Анастасии под псевдонимом Анна Селук пишет тексты и музыку для патриотических песен (среди ее «хитов» — треки «Ах, Александр» и «Бульба-дэнс»).

Анастасия училась в Лицее БГУ, но забрала документы незадолго до окончания. В 2021 году девушка сдавала Единый государственный экзамен (российский аналог белорусского ЦТ) в МГУ. По русскому языку она набрала 90 баллов, по обществознанию — 60. Какой третий экзамен был у внучки политика — неизвестно.

На сайте МГУ в приказах о зачислении студентов в 2021 году на все формы обучения Анастасия Лукашенко не фигурирует. Зато имя девушки можно найти на сайте юридического факультета МГУ. Анастасия Дмитриевна Лукашенко числится в списке студентов 3-го курса бакалавриата.