«Беларуськалий» обиделся на Литву 1 14.11.2023, 8:51

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И подает в суд за санкции.

«Беларуськалий» начал арбитражный суд против Литвы за отказ транспортировать удобрения. Белорусское предприятие выставило счет на один миллиард евро, передает литовский телеканал TV3.

Сведения о суде подтверждают в министерстве транспорта Литвы, но от комментариев отказываются, чтобы не навредить позиции государства в суде.

По предварительным данным, «Беларуськалий» заявляет, что Литва нарушила двустороннее соглашение о защите инвестиций, подписанное в 1999 году. У заявителя две претензии: расторжение договора о железнодорожных перевозках удобрений в Клайпедский порт, а также снижение стоимости акций «Беларуськалия» и терминала насыпных грузов в Клайпеде (стоимость акций уменьшилась в результате санкций против белорусской компании).

Литва расторгла соглашение о перевозке белорусских калийных удобрений из соображений национальной безопасности. Перевозки прекратились в феврале 2022 года.

Ранее «Беларуськалий» уже судился с литовскими властями, но безуспешно.

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