The Washington Post рассказало, на что надеется Путин 1 14.11.2023, 8:56

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Кремль ведет войну на истощение.

Путин надеется исчерпать терпение Запада и материальные и кадровые резервы Украины, а затем увидеть избрание бывшего президента Дональда Трампа и дальнейшее ослабление поддержки США Украине. Об этом пишет издание The Washington post.

«Президент России Владимир Путин готовится к длительной войне, и это настоящая опасность для Украины, которая зависит от посторонних в поставках и поддержке. Путин явно надеется исчерпать терпение Запада и запасы материально-технического и личного состава Украины, возможно, также желая избрания бывшего президента Дональда Трампа и ослабления силы воли США продолжать поддерживать Украину», – говорится в статье.

Издание отмечает, что в конце концов Украина может столкнуться с реальностью, что ей придется вести переговоры с российским врагом, который готов бесконечно жертвовать ресурсами и жизнями на поле боя.

«Этот момент еще не наступил, но Запад должен дать Украине рычаги влияния, чтобы заключить наилучшее возможное соглашение, если придет время. И этот рычаг означает сохранение шанса Украины выжить и развиваться как преуспевающая европейская демократия, а не как вассал Кремля», – пишет издание.

Также издание напоминает, что недавно главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что Украина находится в патовой ситуации на поле боя с Россией. Это заявление должно стать катализатором новых усилий, направленных на то, чтобы с помощью Соединенных Штатов и европейских союзников дать толчок борьбе Украины против российского вторжения.

«В военном плане еще не все потеряно. Украина открыла коридор для транспортировки зерна, вытесняя российские военно-морские силы ракетными ударами и ударами беспилотников. В наземных боях украинские войска нанесли огромные потери российской технике и личному составу. В боях за Авдеевку в прошлом месяце потери россиян за один день достигли 900 человек», – пишет The Washington Post.

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