За месяц овощи в Беларуси подорожали на 25% 1 14.11.2023, 8:59

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Инфляция разгоняется.

Белстат на своем сайте опубликовал данные о росте цен в октябре. По сравнению с сентябрем инфляция составила 0,6%, при этом, например, овощи подорожали сразу на 25%. В январе–октябре этого года цены выросли на 5% год к году, обратил внимание «Белсат».

В октябре 2023 года инфляция составила 0,6% по сравнению с сентябрем, 4,3% по сравнению с прошлогодним декабрем и 3,7% по сравнению с октябрем в прошлом году. В январе–октябре этого года цены выросли на 5% год к году.

За месяц продукты подорожали в среднем на 1,2%, непродовольственные товары – на 0,4%, а услуги подешевели на 0,1%.

По подсчетам Белстата, цены на овощи в октябре по сравнению с сентябрем выросли на 25%, на растительное масло – на 4,2%, на куриные яйца – на 1,1%. Макароны подешевели на 1,3%.

Лекарства подорожали на 2%, холодильники и моющие средства – на 1,1–1,2%. Обувь стала дешевле на 1,3%.

При этом на 2,4% подешевели услуги железнодорожного транспорта и на 4% – воздушного, заметило статистическое ведомство.

По сравнению с прошлогодним октябрем продукты подорожали на 4,3%, услуги – на 7,9%, а непродовольственные товары подешевели на 0,3%.

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