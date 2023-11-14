Российскую гражданскую авиацию ждет еще один удар 1 14.11.2023, 9:06

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Авиакомпании и аэропорты РФ отключат от международной доменной зоны.

Российским авиакомпаниям и аэропортам закроют доступ к международной авиационной доменной зоне .aero, рассказали «Известиям» три источника в авиационной отрасли.

По их словам, такое решение в связи с санкциями и войной в Украине принял швейцарский провайдер услуг для гражданской авиации SITA, который администрирует доменную зону .aero.

Компании получили уведомления об этом 10 ноября от Ru-Center — одной из авторизованных в России организаций, осуществляющей регистрацию соответствующих доменных имен. В документе говорится, что SITA с этого дня прекращает оказывать услуги для клиентов из России.

Согласно данным сервиса LetSearch.ru, в доменной зоне .aero зарегистрировано более 200 сайтов. Этот домен используют около 30 российских аэропортов (Шереметьево, Жуковский, Казань, Красноярск, холдинги «Аэропорты регионов», «Аэродинамика» и др.), а также 15 авиакомпаний («Победа», «Азимут», «Ямал», «Икар», «Алроса» и др.) и др.

Решение SITA стало для них неожиданностью, но это «самая мелкая пакость» в отношении российской авиации за последнее время, отметил один из собеседников в аэропортовом холдинге. По его словам, швейцарская компания еще в прошлом году из-за санкций начала сворачивать свою работу в России и отключила большинство своих сервисов в стране.

Некоторые компании готовились к такому шагу. «Мы управляем рисками, и поэтому в 2022 году были выкуплены домены в зоне .ru для сайтов всех управляемых аэропортов. По мере завершения регистрации доменов .aero сайты будут своевременно переведены на выкупленные в зоне .ru», — отметили в холдинге «Аэродинамика».

Мгновенно отключить Россию от авиационной доменной зоны у SITA не получилось благодаря действиям Ru-Center, подчеркнул источник в одном из авиационных холдингов. Получив уведомление, регистратор экстренно продлил срок действия доменов всех своих клиентов на один год за свой счет, чтобы сохранить работоспособность сайтов.

После этого Ru-Center рекомендовал компаниям перенести сайты на домены в других зонах, не дожидаясь истечения срока регистрации в зоне .aero. В «Аэродинамике» отметили, что это потребует не только перенести сайты на новые домены и изменить почтовые адреса сотрудников, но и провести информационную кампанию, чтобы пассажиры узнали и запомнили новый адрес сайта, а партнеры — новые электронные почты коллег.

Перенаправить трафик на новые адреса будет сложно, поскольку люди привыкли к доменам .aero, считает исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. Однако, по его словам, в запасе у компаний есть год, которого должно хватить, чтобы поправить ситуацию.

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