«Разве так можно?» 1 14.11.2023, 9:15

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Белоруске продали за полную стоимость торт с наклейкой «скидка 50%».

Елена заказала доставку торта в честь праздника — хотела порадовать отца, пишет onliner.by. А когда получила свой заказ, увидела на упаковке наклейку «–50%» — в офлайн-магазине товар продавался за полцены. Ей же при доставке товара выставили полную его стоимость. «Увидев наклейку „–50%“, я захотела скидку. В поддержке „Яндекса“ мне сказали, что ничем не могут помочь. Хочется услышать мнение юриста, кто прав в этой ситуации».

Вот он — тот самый торт.

Елена заплатила 15,67 рубля за торт весом в 784 грамма (цена за 1 килограмм указана 19,99 рубля). Если бы применялась скидка 50%, торт обошелся бы в 7,84 рубля.

Обратите внимание: переписка с «Яндексом» ведется 20 октября. На торте указана дата изготовления 18 октября, срок годности — 88 часов (это 3,7 суток). То есть Елена получила торт, срок годности которого истекал в течение суток.

Вначале Елена получает надежду на помощь. Ей пишут: «Простите, пожалуйста, нас и партнеров за неверную информацию». «Мы изо всех сил стараемся сделать все, чтобы были довольны». «Простите, что вам пришлось столкнуться с такой неприятной ситуацией. Мы стараемся следить, чтобы партнеры не допускали подобных ошибок».

Несмотря на позитивное начало переписки, потом Елена получила ответ: срок годности торта в порядке, поэтому компенсация не предусмотрена.

Девушка с таким решением не согласна и считает, что если на товаре есть наклейка «–50%», то его должны продать со скидкой вне зависимости, сделала она эту покупку офлайн или онлайн.

Юрист: магазин и служба доставки не нарушили права потребителя

— В соответствии с абзацем 2 пунктом 9 статьи 7 закона «О защите прав потребителей», до момента заключения договора купли-продажи при реализации товаров по образцам, в том числе с использованием сети интернет, необходимо предоставить потребителю информацию о цене товара, — говорит юрист, специалист по правам потребителей Иван Райкевич. — В данном случае информация о цене товара была доведена до потребителя, он согласился с ней при выборе товара в сервисе «Яндекс», уплатил ее, а после получил товар.

Наличие на товаре наклейки никак не влияет на согласованную ранее сторонами стоимость.

Продавец вправе самостоятельно определять условия предоставления скидки, иные условия действия акции, а также случаи, когда применяется акция.

Относительно срока годности: при продаже товара срок годности не истек, и в течение срока годности товар можно было использовать по назначению, употреблять в пищу. Сутки — это разумный срок, в течение которого товар можно употребить.

Нарушения прав потребителя в этой ситуации я не вижу.

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