Украинский дрон атаковал химзавод в Брянской области
- 14.11.2023, 9:18
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Крыша цеха была пробита в трех местах.
Украинский беспилотник атаковал химический завод в Брянской области.
По данным «Базы», в ночь на 14 ноября в строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР», расположенного в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом.
При этом, крыша цеха была пробита в трех местах. На место были вызваны сотрудники спецслужб.