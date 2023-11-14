Украинский дрон атаковал химзавод в Брянской области 14.11.2023, 9:18

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Крыша цеха была пробита в трех местах.

Украинский беспилотник атаковал химический завод в Брянской области.

По данным «Базы», в ночь на 14 ноября в строящемся цеху «Брянского химического завода имени 50-летия СССР», расположенного в поселке Сельцо, был обнаружен неразорвавшийся беспилотник самолетного типа со взрывчатым веществом.

При этом, крыша цеха была пробита в трех местах. На место были вызваны сотрудники спецслужб.

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