Одна книга для Путина Дмитрий Травин

14.11.2023, 9:30

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Сейчас модно стало говорить, что история ничему не учит.

Для того, чтобы справиться с возможной революцией, Владимиру Путину надо было прочесть всего лишь одну книгу. Я перечитываю ее сейчас (более чем через тридцать лет после первого прочтения) и поражаюсь тому, что обращаю внимание на совершенно другие места, чем раньше. Прожитая жизнь и обретенный опыт учат значительно более внимательной работе с текстами.

Книга эта «Дни» Василия Шульгина, известного политика предреволюционной эпохи. Столкнувшись с развалом государства в дни Февральской революции, Шульгин констатировал, что для предотвращения катастрофы необходимо совершенно иначе формировать гвардию, чем это делали русские цари. Во-первых, в гвардии должны служить люди за хорошее жалование. Во-вторых, нельзя пускать гвардию на войну. В-третьих, гвардия должна быть на случай проигранной войны. Проще говоря, она существует для войны с внутренними врагами, а не внешними. «Представим себе, – пишет Шульгин, – что в 1917 году мы бы имели нетронутую и совершенно надежную в политическом смысле гвардию. Никакой революции не произошло бы».

Насчет того, что не произошло бы, я не уверен, поскольку у революции было много причин. Но, бесспорно, одной из важнейших причин развала государства стала измученная войной и распропагандированная армия, потерявшая желание защищать старый режим. Если бы в Петрограде была сытая и всем довольная гвардия, точно знающая, что защищает царя, который не отправит ее на фронт, наверняка нашлось бы немало солдат и офицеров, готовых стрелять в народ.

Именно такую гвардию создал в свое время Путин. Гвардию, которая хорошо финансируется, дает возможность молодым провинциалам иметь престижную работу в столицах и существует только для решения внутренних задач. Вряд ли Путин читал книгу Шульгина, но советники, возможно, и с этим материалом познакомились, обдумывая вопрос о предотвращении революции.

Сейчас модно стало говорить, что история ничему не учит. Тех, кто живет мифами, она действительно научить ничему не способна. Но тех, кто решает практические задачи, а не фантазирует, она учит многому. В частности, опыт былых революций научил правителей, как надо с ними справляться.

Дмитрий Травин, Telegram

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