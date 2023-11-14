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Кибермошенники убедили белоруса атаковать банк в Фаниполе

  • 14.11.2023, 9:41
Кибермошенники убедили белоруса атаковать банк в Фаниполе
Иллюстрационное фото

Жителю Дзержинского района якобы позвонила «сотрудница милиции».

3 ноября 47-летний житель Дзержинского района разбил дверь в отделении банка в Фаниполе. Поступить так его убедили кибермошенники.

2 ноября мужчина позвонила «сотрудница милиции», которая рассказала, что на его имя неизвестная женщина пытается оформить в кредит. Мошенники убедили мужчину съездить на следующий день в Фаниполь и для аннулирования якобы «числящегося» на нем кредита оформить новый. Тот так и поступил, но сотрудники нескольких отделений банков отказались выдавать кредиты, сообщает dzr.by.

После этого мошенники убедили мужчину, что те люди, которые якобы хотели похитить его деньги, работают в банке, и предложили разбить дверь в отделение, чтобы их наказать. Мужчина так и поступил. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

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