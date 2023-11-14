Кибермошенники убедили белоруса атаковать банк в Фаниполе
- 14.11.2023, 9:41
Жителю Дзержинского района якобы позвонила «сотрудница милиции».
3 ноября 47-летний житель Дзержинского района разбил дверь в отделении банка в Фаниполе. Поступить так его убедили кибермошенники.
2 ноября мужчина позвонила «сотрудница милиции», которая рассказала, что на его имя неизвестная женщина пытается оформить в кредит. Мошенники убедили мужчину съездить на следующий день в Фаниполь и для аннулирования якобы «числящегося» на нем кредита оформить новый. Тот так и поступил, но сотрудники нескольких отделений банков отказались выдавать кредиты, сообщает dzr.by.
После этого мошенники убедили мужчину, что те люди, которые якобы хотели похитить его деньги, работают в банке, и предложили разбить дверь в отделение, чтобы их наказать. Мужчина так и поступил. Его задержали. Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.