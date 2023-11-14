На российском заводе, производящем «Кинжалы», прогремели взрывы 14.11.2023, 9:49

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К зданию выехали машины спецслужб.

В Московской области России утром прогремели взрывы в районе «КБ Машиностроение». К заводу выехали машины спецслужб.

Об этом сообщает российское издание ASTRA.

Сильный взрыв прогремел около 07:30.

«У машин, стоящих во дворах, сработали системы сигнализации. Жители сообщают о том, что к КБМ едут машины спецслужб», - пишут местные паблики.

Напомним, что в результате атаки БПЛА на «КБ Машиностроение» в ночь на 11 ноября были повреждены фасады двух корпусов предприятия и выбиты окна.

АО Научно-производственная корпорация «КБ машиностроения» — конструкторский и научно-производственный центр, проводящий работы по проектированию, изготовлению, испытанию и в целом комплексной отработке вооружения и военной техники различного направления. Является головным разработчиком комплексов управляемого вооружения по четырем направлениям. Входит в состав холдинга «Высокоточные комплексы» Госкорпорации Ростех.

На заводе производят оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» и гиперзвуковые ракеты «Кинжал».

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