Политолог: С Лукашенко нужно разговаривать на языке ультиматумов 6 14.11.2023, 10:00

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Дмитрий Болкунец Фото: delfi

ЕС должен признать, что в Беларуси — гуманитарная катастрофа.

По случаю Международного дня солидарности с Беларусью верховный представитель ЕС по внешним делам и политике безопасности Жозеп Боррель выступил с заявлением, в котором заверил о продолжении поддержки белорусского народа на пути к демократии.

Политолог Дмитрий Болкунец с сожалением констатировал, что, наблюдая за словами и действиями брюссельских чиновников в последние три года, он для себя ввел термин «шкала в «Боррелях» по десятибалльной системе».

«Так вот, это заявление я оцениваю в один балл. Причем, это касается не только самого Борреля, но и постоянных обещаний со стороны Евросоюза, которые предназначены только для Твиттера и остаются на словах», - пояснил он в беседе с корреспондентом «Голоса Америки».

Болкунец считает, что после событий августа 2020 года в Минске не было ни одного серьезного действия со стороны ЕС, которое помогло бы разрешить политический кризис в Беларуси. «Это полный провал всей внешнеполитической позиции Брюсселя, включая Еврокомиссию...», - разводит руками эксперт.

В подтверждение своих слов он приводит тот факт, что предложение белорусских оппозиционеров Боррелю провести стратегическую сессию были проигнорированы, как и предложение провести чрезвычайный саммит по ситуации в Беларуси, где обсуждалось бы положение белорусских политзаключенных. Вместо этих конкретных действий высокие брюссельские чиновники выкладывают в Twitter (ныне – сеть X) заявления, за которые, по оценке Дмитрия Болкунца, никого ни к чему не обязывают. «И, к сожалению, такая же политика Брюсселя привела к тому, что Лукашенко в 2020 году сохранил власть. Потому что белорусы ждали внешней поддержки и с Востока, и с Запада. Но в результате и оттуда, и оттуда была поддержка не народа, а исключительно режима Лукашенко. Европа наращивала с ним торговлю, и он получал валюту. А санкции введены не против режима, а против народа Беларуси. Брюссельские бюрократы не готовы сейчас встретиться и обсудить за столом переговоров, что нужно сейчас сделать, чтобы положить конец политическому кризису в Беларуси», - считает Дмитрий Болкунец.

Выход из этой ситуации собеседник «Голоса Америки» видит в разработке стратегии, которая была бы понятна гражданам Беларуси. «Мне кажется, первое, что Евросоюз должен сделать – на очередном саммите глав МИД обсудить, какие меры следует предпринять для освобождения белорусских политзаключенных, потому что это просто гуманитарная катастрофа. Для этого нужно найти инструменты и принять меры вплоть до ультиматума в адрес Лукашенко с перекрытием грузов, которые едут по железной дороге. Возможно, это – единственный путь, который привел бы к освобождению политзаключенных. И такие аналитические записки с предложениями Брюссель получал. Но европейские дипломаты отвечают, что для них торговля первична, а политзаключенные – это наша внутренняя проблема. И я такие заявления слышал сам от ряда дипломатов европейских стран», - свидетельствует белорусский политолог.

Кроме того, Дмитрий Болкунец считает, что Европейский Союз мог бы сделать электронные визы для всех белорусов, чтобы избавить их от необходимости долгого стояния в очередях у посольств. «И это не означает, что все белорусы вдруг возьмут и глобально уедут за границу», - подчеркивает он.

Также Болкунец советует оказывать поддержку независимым медиа, потому что сейчас все больше белорусов обращаются к российским СМИ. «Но самое важное – разрешить гуманитарный кризис с политзаключенными, сегодня это ключевая проблема. Однако я скептически отношусь к тому, что Боррель и его окружение способны этот кризис разрешить, потому что для них этой проблемы не существует, и это надо признать откровенно. Сегодня в Европе нет ни одного политика, который мог бы говорить с Лукашенко на единственном понятном ему языке – на языке ультиматумов», - подытоживает эксперт.

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