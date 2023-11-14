Один из соучастников убийства российской журналистки Политковской отправился воевать в Украину 14.11.2023, 10:12

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Сергей Хаджикурбанов

Хаджикурбанов попал на фронт еще в конце прошлого года.

Фигурант дела об убийстве журналистки российской «Новой газеты» Анны Политковской Сергей Хаджикурбанов досрочно вышел из тюрьмы и уехал на войну против Украины, сообщил прокремлевский Telegram-канал Baza

Телеграм-канал без ссылки на источник сообщает, что Хаджикурбанов попал на фронт еще в конце прошлого года. По данным Baza, он воевал в качестве командира отделения разведки, а потом стал командиром батальона. Также сообщается, что через полгода службы Хаджикурбанов продлил контракт с Минобороны.

Сергей Хаджикурбанов — бывший оперативник РУБОП, который занимался организованными преступными группировками. В 2007 году его задержали по делу об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской, но в 2009 году суд присяжных назвал его невиновным.

После этого Хаджикурбанова задержали по делу о вымогательстве у еще одного фигуранта убийства Политковской Сергея Павлюченкова и снова обвинили в причастности к преступлению. В 2014 году Мосгорсуд приговорил его к 20 годам лишения свободы.

Вместе с ним судили самого Павлюченкова, а также Лом-Али Гайтукаева и троих братьев Махмудовых. Все они получили разные наказания — от 12 лет лишения свободы до пожизненного заключения. В 2017 году Гайтукаев умер в тюремной больнице.

Заказчики убийства Анны Политковской не названы до сих пор. 7 октября 2021 года истек срок давности по этому делу.

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