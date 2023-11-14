Россия признает туры в Беларусь частью «внутреннего туризма» 9 14.11.2023, 10:17

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Что это значит.

Россия планирует признать организацию туров в Беларусь частью «внутреннего туризма». Соответствующая инициатива уже была обговорена представителями двух стран и якобы вступит в силу с 2024 года, обратил внимание «Обозреватель».

К такому политическому решению, которое российская сторона назвала «экономической реформой в сфере турбизнеса», пришли глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников и представители Минэкономики Беларуси на заседании в Бресте. Новость распространили пропагандистские СМИ.

Россия всем своим видом продолжает демонстрировать, что не признает независимость государств бывшего Советского Союза. С 2024 года будет считаться, что полеты из РФ в Беларусь – это «внутренний туризм».

Как пишут в профильных российских изданиях, изменения предусматривают, что иностранные туристы, получившие визу России или Беларуси, смогут пересекать границы второй страны без оформления дополнительного въездного документа.

Путевки в Беларусь для россиян станут дешевле. Туроператоры смогут рассчитывать на нулевой НДС (налог на добавленную стоимость) при организации туров в РБ. Ныне аналогичная мера действует для поставщиков турпродукта, работающих в сфере внутреннего туризма.

Кроме того, предусматривается отмена обязательных отчислений в резервный фонд. То есть для туроператоров страны-агрессора продажа туров в соседнюю республику уже не будет приравниваться к осуществлению деятельности в сфере выездного туризма. Представители Кремля верят, что это каким-то образом повысит качество российского туризма.

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