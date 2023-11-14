Андрей Макаревич: Что нужно, чтобы вы очнулись?2
- 14.11.2023, 10:25
- 9,172
Музыкант написал эмоциональный пост.
Российский музыкант Андрей Макаревич написал эмоциональный пост в поддержку права Израиля на самооборону:
— Когда в 1945 году ВВС США, Англии и Советского союза проходились ковровыми бомбардировками по городам Германии, никто не кричал о «неадекватном и непропорциональном ответе».
Потому что всем досталось от немецкого фашизма и все понимали, что он должен быть уничтожен.
Надо, чтобы джихад еще где-нибудь что-нибудь взорвал, убил еще пару сотен-тысяч, чтобы вы очнулись?
Грустно сознавать, что 80 лет назад мир был банально умней.