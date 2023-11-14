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Андрей Макаревич: Что нужно, чтобы вы очнулись?

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  • 14.11.2023, 10:25
  • 9,172
Андрей Макаревич: Что нужно, чтобы вы очнулись?

Музыкант написал эмоциональный пост.

Российский музыкант Андрей Макаревич написал эмоциональный пост в поддержку права Израиля на самооборону:

— Когда в 1945 году ВВС США, Англии и Советского союза проходились ковровыми бомбардировками по городам Германии, никто не кричал о «неадекватном и непропорциональном ответе».

Потому что всем досталось от немецкого фашизма и все понимали, что он должен быть уничтожен.

Надо, чтобы джихад еще где-нибудь что-нибудь взорвал, убил еще пару сотен-тысяч, чтобы вы очнулись?

Грустно сознавать, что 80 лет назад мир был банально умней.

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