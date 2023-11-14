Гомельские чиновники воруют, как в последний раз 4 14.11.2023, 10:33

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На этот раз они решили приобрести «золотые» урны.

Администрация Центрального района Гомеля объявила о закупке урн для мусора. Но цена выглядит завышенной, обратило внимание местное издание «Флагшток».

На покупку 63 уличных бетонных урн с металлическим вкладышем планируется потратить 26 875 рублей. Источником финансирования является городской бюджет. Таким образом, стоимость одной урны для налогоплательщиков составит 427 рублей (130 долларов).

Цена на бетонные урны выглядит чрезвычайно завышенной. Мониторинг предложений аналогичной по характеристикам продукции показывает, что такие урны можно приобрести втрое дешевле.

Закупка городских урн появилась в плане закупок Администрации Центрального района Гомеля совсем недавно. В других районах города планов по закупке уличных урн в настоящее время нет. В архиве сайта госзакупок факт приобретения ранее столь же дорогих городских урн изданию найти не удалось. Для сравнения, закупка 56 урн для Советского района Гомеля в 2022 году обошлась всего в 9 600 рублей.

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