Буданов рассказал, когда в России начнется внутреннее системное разрушение 3 14.11.2023, 10:36

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Прогноз от главы украинской разведки.

Война сможет проходить еще долго — россияне просто не будут подписывать никакого договора с Киевом и коалицией союзников, считает руководитель ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов. И в дальнейшем будет осуществлять хаотичные обстрелы нашей территории, но без ведения мощных боевых действий.

Такое мнение главного военного разведчика приведено в статье «Если война надолго. Какие последствия будет иметь затяжное противостояние для РФ и для Украины вместе с Западом», впервые напечатанной в № 5 журнала NV за ноябрь 2023 года.

«Есть такие случаи в истории, когда давние войны между государствами юридически так и не завершены. Простой пример — РФ и Япония, после 1945 года они так и не подписали мирный договор из-за Северных островов (которые Россия называет Курильскими). Этой территориальной проблеме уже более 70 лет. Поэтому этот сценарий очень вероятен и здесь, потому что у РФ значительные территориальные аппетиты в отношении Украины, которые касаются не только Крыма. Конечно же, эти аппетиты никто не собирается удовлетворять», — заявил Буданов.

Отвечая на вопрос «сколько времени РФ может вести боевые действия высокой интенсивности?» руководитель ГУР перечислил факторы, от которых будет зависеть недалекое будущее государства-агрессора: системные изменения в российской экономике, внешние поставки товаров военно-технического назначения и психологический фактор — рост усталости от войны в обществе.

«Пока что в РФ еще сохраняется экономическая устойчивость. Да, мы наблюдаем у них масштабный кризис топлива, резкое подорожание продуктов питания (за последние два месяца там дважды подскочили цены на 15−20%) и других товаров и услуг. Это все расшатывает их экономику и социальную сферу, реальные проблемы они почувствуют в 2025 году», — говорит Буданов.

Но цепи производства в РФ пока не разрушены и способны сохраняться еще не один год. Но усталость от войны среди россиян стремительно растет, также стремительно сокращается население, в том числе и мужское, хотя это не означает, что у Путина возникнут проблемы с «пушечным мясом». Буданов говорит, что сейчас очень важно слушать экономистов, которые моделируют ситуации, учитывая множество разнообразных данных.

«Есть надежда, что 2025 год станет переломным в отношении внутренних системных разрушительных изменений и процессов в российском государстве, обществе и экономике. Но это не прогноз, а ожидание. По состоянию на сейчас, исходя из имеющихся факторов, вероятность этого есть. Но не забывайте, что эта война с каждым месяцем глобализируется и порождает новые процессы. Они также будут накладываться на ситуацию и сильно менять любые предыдущие расчеты. Это вызов, с которым уже столкнулись ведущие аналитики мира», — считает Буданов.

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