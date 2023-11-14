Ученые нашли семена, которые использовались 144 года назад в секретном эксперименте 14.11.2023, 10:47

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Исторический опыт был начат в 1879 году.

Ученые обнаружили семена, зарытые в земле 144 года назад в рамках уникального научного эксперимента, начатого ботаником Уильямом Дж. Билом, пишет New Voice.

Исследование раскрывает удивительную жизнеспособность некоторых из этих семян.

В 1879 году Уильям Дж. Бил начал исторический эксперимент, закопав 20 стеклянных бутылок с 50 семенами разных видов сорняков. Целью эксперимента было проверить, сколько времени семена остаются жизнеспособными. Он засыпал бутылки в песок горлышком вниз, чтобы избежать накопления воды внутри, и каждые пять лет он выкапывал семена, чтобы проверить их прорастание.

Этот процесс продолжался до 1920 года, когда было решено снизить частоту проверок до раза в 10 лет, а затем в 1980 году — до раз в 20 лет. В 2021 году семена из 14-й бутылки были выкопаны в тайном месте, и ученые обнаружили, что некоторые из них все еще были способны прорасти.

В ходе исследования было установлено, что большинство видов растений потеряли свою жизнеспособность в первые 60 лет эксперимента. Однако было обнаружено гибридное растение, Verbascum blattaria, которое, вероятно, случайно попало в выборку.

Этот вывод подтвердили молекулярные исследования.

Семена из этого исследования, которое должно завершиться в 2100 году, приносят новое понимание сохранности посевного материала. Эта информация может быть полезной для сохранения редких видов растений и восстановления экосистем. Например, в проектах по восстановлению сельскохозяйственных угодий.

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