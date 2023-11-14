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Лукашенковский МИД «включил» гопника

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  • 14.11.2023, 11:00
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Лукашенковский МИД «включил» гопника

Замминистра иностранных дел рассказывает о «шпане» и «дворовых хулиганах».

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Игорь Назарук жалуется, что Литва придерживается санкционного режима и не пускает белорусские грузы в порт Клайпеды.

Представитель лукашенковского МИД «включил» гопника и начал рассказывать о «шпане» и «дворовых хулиганах».

«Мне напоминают эти ситуации, условно говоря, дворовую шпану, которая, заручившись поддержкой старших хулиганов, начинает показывать, какая она, не то чтобы храбрая, а какая она активная. Правда, одного щелбана хватит, чтобы остудить весь пыл», — сказал Назарук.

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