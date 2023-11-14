Как сейчас можно перевести деньги из Беларуси в Литву и наоборот 14.11.2023, 11:18

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Есть несколько способов.

Журналисты сайта nashaniva.com посмотрели, какие остались возможности, чтобы перевести деньги из Литвы родным в Беларусь или рассчитаться за какой-то товар в Литве.

SWIFT

В отличие от Польши, литовские банки еще в прошлом году прекратили прием SWIFT-переводов от белорусских банков, поэтому перевод денег по номеру счета недоступен. Невозможность делать SWIFT-переводы в Литву в первую очередь усложняет жизнь бизнесу, работающему с этой страной. А вот для физических лиц это не так страшно. Конечно, если речь идет о переводах на сумму до 1000 евро.

С карточки на карточку через банк

Перекинуть деньги с карточки на карту по-прежнему можно.

Беларусбанк при переводе по номеру карточки взимает комиссию в размере 2,5% от суммы перевода.

Альфа-Банк за такую операцию берет комиссию в 1%, плюс три рубля. Максимальная сумма на один перевод — 1000 евро. При переводе денег из Литвы на белорусскую карточку Альфа-Банк комиссию не берет.

В Приорбанке комиссия за перевод по номеру карточки составляет 1,2% от суммы. Максимальная сумма одного перевода вместе с комиссией банка составляет 2962 рубля.

Однако не все банки готовы отправлять по номеру карточки деньги в валюте. Например, BSB-Банк отправляет иностранным банкам только белорусские рубли, поэтому рассчитать расходы на такой перевод невозможно, так как неизвестно, по какому курсу будет считать банк-корреспондент.

Также следует учитывать, что литовский банк, принимающий деньги, также может взимать комиссию.

Paysend и другие сервисы

Помимо переводов через банки по номеру карточки, в Беларуси продолжает работать сервис Paysend, позволяющий совершать международные денежные переводы на карточки Visa и Mastercard. Перевести деньги из Литвы в Беларусь можно, заплатив комиссию в 1,5 евро. Например, если из Литвы вы отправите 200 евро, то с учетом комиссии получателю достанется 208 долларов. Но банк корреспондент может снимать и дополнительную комиссию.

В идеале деньги будут перечислены за несколько минут, но сервис предупреждает, что на это может уйти до трех рабочих дней. Базовый лимит — 1000 евро.

Еще один сервис, позволяющий переводить деньги в пределах систем Visa и Mastercard, называется fin.do.

Сервис обещает мгновенный перевод денег, но комиссия в fin.do не такая маленькая, как у Paysend. Например, при переводе 200 евро из Литвы в Беларусь теряется 3 евро, а из Беларуси в Литву — 6,40 евро. Лимиты в fin.do следующие — до $1500, но не более $7000 в месяц.

Также отправить деньги из Литвы в Беларусь можно с помощью системы «Золотая корона» через приложение Korona Pay. Причем без комиссии. Валюта отправки из Литвы — евро. В Беларуси можно получить деньги в долларах США или российских рублях — не только на карточку, но и наличными в пунктах выдачи «Золотая Корона». Такие переводы доступны только из Литвы в Беларусь. В обратном направлении система не работает.

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